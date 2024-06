Auto con una famiglia a bordo finisce in mare: gravissimi madre e figlio di 6 anni

Momenti drammatici nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno 2024 a Lavagna. Non è ancora chiaro come possa essere successo, quello che è certo è che un'automobile con a bordo un'intera famiglia di cinque persone è finita in mare a Lavagna, nell'area del porto turistico, intorno alle ore 17:20.

Il padre è riuscito a uscire dall'automobile autonomamente insieme a due dei bambini a bordo mentre madre e terzo figlio di sei anni sono rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo. Il personale del porto è immediatamente intervenuto e sul posto il 118 ha inviato le automediche Tango 1 e Tango 2 insieme alle ambulanze della Croce Rossa e Croce Verde di Lavagna e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

I due sono stati tirati fuori dall'auto e dal mare e sono scattate le manovre di rianimazione perché in arresto cardiaco, entrambi sono stati ripresi dal personale medico e poi trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso. Il bambino al Gaslini con l'elicottero e la donna a Lavagna con l'ambulanza. Sono in gravissime condizioni. Presenti sul posto anche Capitaneria e Carabinieri per i necessari accertamenti sulla dinamica, potrebbe essersi trattato di una manovra errata.

