Recuperata l'auto finita in mare a Lavagna, madre e bimbo gravissimi

La direzione sanitaria dell’Asl 4 ha fornito alcuni aggiornamenti relativi alle condizioni dei componenti della famiglia coinvolta dal grave incidente nella zona del porto turistico di Lavagna. L'automobile a bordo della quale viaggiavano era finita in mare nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno 2024, padre e due figli erano riusciti a uscire autonomamente, la madre e un bambino di 6 anni erano invece rimasti intrappolati all'interno, dopo essere stati portati in salvo erano stati rianimati perché in arresto cardiaco e poi portati in gravi condizioni in ospedale.

La donna rimane ricoverata in rianimazione all'ospedale di Lavagna, è stazionaria e in prognosi riservata. Ancora ricoverato anche il marito, in condizioni cliniche che vengono definite "migliorate e stabili". Due figli sono stati dimessi nella giornata di lunedì 10 giugno e affidati ai nonni. Asl 4 ha spiegato che tutti e tre sono seguiti dall'equipe di sostegno psicologico. Gravissime anche le condizioni dell'altro figlio, un bambino di 6 anni, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gaslini, dove era stato portato in elicottero. Nel frattempo l'auto finita in mare è stata recuperata dai vigili del fuoco e dalla capitaneria di porto per i necessari accertamenti, è stata messa sotto sequestro in attesa dei necessari accertamenti tecnici.

