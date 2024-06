Auto in fiamme in autostrada: soccorsi e coda

Auto a fuoco e soccorsi sull'autostrada A26 nel tratto tra Masone e Ovada, in direzione nord. L'incendio è divampato, per cause in via di accertamento, intorno alle ore 14 di lunedì 24 giugno 2024 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, intorno alle ore 14:45 sono ancora sul posto, secondo quanto riferito dalla centrale operativa.

Nel tratto coinvolto si è creata una coda di circa un chilometro ed è intervenuto anche il 118 con l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Croce Rossa di Masone, una persona è stata portata all'ospedale San Giacomo di Novi Ligure in codice giallo.

Altre code in autostrada, nel pomeriggio di lunedì, sono segnalate sulla A10 tra Genova Aeroporto e Pegli in direzione ponente e anche tra Albisola e Celle Ligure verso Genova.

