Frontale sull'Aurelia tra auto e corriera, quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 13.20 di martedì 6 giugno 2023 in via Donato Somma a Nervi. A scontrarsi pare, frontalmente, sono state una corriera di Amt e un'auto.

Sul posto, oltre alla polizia locale e all'automedica Golf 1, sono intervenute tre ambulanze: una della Croce Verde di Bogliasco, una di Quarto e una della Croce Rossa di Sori.

Due persone sono state portate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino e altre due in codice verde al Galliera. Pesanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona.