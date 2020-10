Borgoratti, automobilista perde il controllo e si schianta contro i cassonetti

Incidente nella notte in via Posalunga, a Borgoratti, dove un’auto è andata a schiantarsi contro alcuni cassonetti posizionati all’ingresso della piazza.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e 4 pattuglie della polizia Locale per i rilievi: nessun ferito, fortunatamente, ma i residenti accorsi alle finestre hanno subito pensato al terribile incidente di Quezzi, quello in cui un’auto che procedeva ad alta velocità, guidata da un 23enne, è andata a sbattere contro uno scooter travolgendo quattro ragazze sedute su una panchina in piazzetta Pedegoli.

Nel caso di via Posalunga, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito perché nessuno si trovava sul marciapiede al momento dello schianto, ma chi abita in zona punta il dito contro le auto che spesso percorrono la strada ad alta velocità e per cui sono arrivate numerose segnalazioni.