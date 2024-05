Fa filotto di moto parcheggiate e scappa

Un brutto risveglio per i residenti di via Napoli, a Oregina: nella notte tra sabato e domenica un'auto, passando, ha fatto "filotto" di moto parcheggiate, danneggiandone in particolare quattro. Il conducente del mezzo, dopo essere andato a sbattere contro le moto ed essersi reso probabilmente conto del danno, è scappato.

I cittadini se ne sono accorti in mattinata, verso le 7, quando è scattata la chiamata alla polizia locale.

Indagini avviate per rintracciare l'auto fuggita con l'aiuto delle videocamere di sorveglianza in zona.