Auto cappottata: la strada rimane chiusa per due ore, 26enne ferita

Disagi per circa due ore in via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena, a causa di un incidente stradale e della relativa chiusura della strada. Un'auto si è cappottata in maniera autonoma mentre percorreva la carreggiata. Sul mezzo una giovane di 26 anni che fortunatamente è riuscita a uscire da sola ma è stata poi trasportata in ospedale.

Verso le, 19.50 la polizia locale ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, per poi riaprire a senso unico alternato un'ora dopo. Ma alle 21,20 la nuova chiusura totale per proseguire con i rilievi. La riapertura, infine, pochi minuti prima delle 22.

A essere soccorsa una giovane donna di 26 anni che si trovava sull'auto: sul posto l'ambulanza dei Volontari del Soccorso Fiumara e l'automedica Golf 4 che hanno accompagnato la ferita al pronto soccorso del Villa Scassi in codice giallo. Sul posto, anche i vigili del fuoco che hanno bonificato la strada e rimesso l'auto sulle quattro ruote.