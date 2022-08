Auto cappottata in autostrada, tre feriti

Incidente nella notte in autostrada nei pressi di Genova Est, prima della galleria Monte Sperone. Per ragioni ancora da accertare intorno alla mezzanotte di sabato 20 agosto 2022 un uomo ha perso il controllo della propria automobile finendo per cappottarsi, a bordo con lui anche la moglie e un'altra passeggera.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 2 e ambulanze della Croce Azzurra di Fegino, Croce Oro Manesseno e Croce Rosa Rivarolese. La missione è partita in codice rosso, fortunatamente però le condizioni delle tre persone che si trovavano all'interno dell'abitacolo erano meno gravi del previsto ed è stata declassata a codice giallo, l'uomo alla guida ha comunque riportato una brutta ferita all'avambraccio ed è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova insieme alla moglie, anche lei ferita come l'altra passeggera che è invece andata al Galliera.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dell'auto e la polizia stradale.