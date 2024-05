Auto ribaltata in corso Europa nei pressi di una pensilina del bus

Poco prima delle ore 16 di domenica 12 maggio 2024 il conducente di un'automobile, per la precisione un minivan, ha perso il controllo del mezzo e ha finito la corsa sul fianco in Corso Europa. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Mosso nei pressi di una fermata dell'autobus con pensilina. In via di accertamento la causa dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i mezzi di soccorso del 118 con automedica Golf 1 e ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso, Croce Bianca San Desiderio e Croce Rossa Apparizione. Diversi bambini che si trovavano a bordo del mezzo sono stati portati in codice giallo per accertamenti. Inevitabili i disagi sul fronte del traffico.

Giornata complicata per quello che riguarda la viabilità: a Ponente una moto ha preso fuoco sull'Aurelia tra Voltri e Arenzano intorno alle ore 16:15; in autostrada si è invece ribaltato un tir tra Celle Ligure e Varazze sulla A10, il mezzo ha perso gasolio e si è formata una lunga coda in direzione Genova a partire dalle ore 17. Sulla strada per il Monte Fasce, infine, un motociclista di 35 anni ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato, è stato portato in elicottero all'ospedale San Martino.

