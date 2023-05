Auto cappottata in autostrada, traffico in tilt

Questa mattina un'auto cappottata in autostrada ha creato una coda chilometrica in direzione di Ventimiglia.

L'incidente è avvenuto alle 8 circa, di mercoledì 17 maggio, in A10 poco prima dell'uscita di Genova Pegli. Per cause ancora da chiarire il conducente ha perso il controllo del veicolo che è finito a ruote all'aria. Fortunatamente illesi gli occupanti e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Sul posto la polizia stradale, il carro attrezzi e gli uomini di Aster per la pulizia e il ripristino della carreggiata.