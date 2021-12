Precipitano in un dirupo con l'auto elettrica, volo di 30 metri

Sono caduti in un burrone con l'auto e sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, tra giovani ventenni che hanno avuto un incidente a Case Becco, nel comune di Sori, mentre percorrevano la strada provinciale

I tre hanno perso il controllo dell'auto, una vettura elettrica, nel cuore della notte di venerdì 17 dicembre 2021 e sono precipitati per circa 30 metri finendo in un dirupo.

Non hanno riportato gravi ferite e sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo chiamando poi i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del 118, i ragazzi sono stati portati in ospedale in codice giallo, avrebbero riferito di aver perso il controllo dell'auto dopo aver urtato un cinghiale.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura elettrica staccando il connettore ad alta tensione, dopodiché hanno monitorato la temperatura delle batterie con la termocamera per verificare che non fosse innescata la reazione di surriscaldamento.