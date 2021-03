Incidente sull'Aurelia a Sori, giovane motociclista a terra ferito

Il ragazzo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le sue condizioni sono meno gravi di quanto sia sembrato in un primo momento. Da ricostruire la dinamica dell'incidente

Traffico paralizzato sull'Aurelia al bivio per scendere a Sori a causa di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 17 di sabato 6 marzo 2021. Ad avere la peggio è stato un ragazzo alla guida di una moto.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Sori. Coinvolta nell'incidente anche almeno un'auto, ma l'esatta dinamica resta da ricostruire. Per fortuna le condizioni del ferito, rimasto a terra davanti all'auto col la parte anteriore danneggiata in modo serio, si sono rivelate meno gravi di quanto sembrava in un primo momento.

Alcuni automobilisti, cogliendo al volo la necessità dettata dalla situazione, si sono messi a dirigere il traffico in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Il ragazzo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.