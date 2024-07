Schianto furgone-scooter: due feriti, uno in codice rosso

Grave incidente sulla via Aurelia Ponente, nel tratto iniziale nel Comune di Rapallo, poco prima delle ore 16 di mercoledì 10 luglio 2024. Lo schianto è stato tra un furgone e uno scooter.

A bordo del mezzo a due ruote due persone, che sono rimaste ferite. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Tango 2 e ambulanze della Croce Bianca e dei Volontari del Soccorso di Rapallo. Il ferito più grave ha riportato una brutta ferita alla gamba con una frattura esposta e ha perso molto sangue, è stato stabilizzato dal personale medico e poi preso in carico dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco per il trasporto d'urgenza all'ospedale San Martino in codice rosso. La seconda persona ferita è stata invece portata in codice giallo all'ospedale di Lavagna.

Sull'Aurelia sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Rapallo per i necessari accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

