Incidente mortale sull'Aurelia, identificata la vittima

È stato identificato il motociclista, morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 3 marzo 2023 sulla Via Aurelia tra Bogliasco e Nervi, all'altezza dell'hotel Flora. Si tratta di Isidoro D'Urso, pensionato 68enne residente a Sori e originario di Riposto in Sicilia.

L'uomo era a bordo del sua moto Triumph dalla quale è stato sbalzato dopo uno scontro con un'auto, che pare provenisse dalla direzione opposta. Le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate ai carabinieri. Alla guida della Ford Fiesta una giovane donna, che ha riportato solo qualche escoriazione ma è stata trasportata in codice verde al San Martino sotto choc.

Sul posto è intervenuta l'automedica Golf 6 ma i tentativi del medico di rianimare il motociclista sono stati purtroppo vani: l'impatto sull'asfalto gli ha causato un gravissimo e fatale trauma cranico. Presente anche un mezzo della Croce Verde di Nervi. Dopo il via libera del magistrato, i parenti potranno fissare la data dei funerali.