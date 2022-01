Attraversamenti poco illuminati, Campora: "Problema è la mancanza di rispetto delle regole"

Alle ore 14 il consiglio comunale di martedì 11 gennaio 2022 si è aperto come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Mauro Avvenente (Italia Viva) e Alessandro Terrile (Pd), alla luce dell'incidente mortale avvenuto il 7 gennaio a San Fruttuoso, hanno chiesto alla giunta quali provvedimenti intenda prendere la civica amministrazione per tutelare la sicurezza degli attraversamenti pedonali, spesso scarsamente illuminati, come richiesto, da tempo, anche dal Municipio Bassa Val Bisagno nel cui territorio si è poi verificato l'incidente mortale.

La replica dell'assessore Matteo Campora. "Gli incidenti accadono non solo per la scarsa illuminazione degli attraversamenti pedonali ma, dobbiamo dirlo forte, anche per la mancanza di rispetto delle regole del codice della strada - tuona Campora -. Tanti automobilisti e motociclisti percorrono le vie cittadine a forte velocità e non si fermano agli attraversamenti pedonali".

"Noi abbiamo potenziato molti attraversamenti pedonali in tutta la città, anche in Bassa Val Bisagno: via Fereggiano, in centro, a Molassana. Vi è un piano - conclude l'assessore - che ogni anno porta al potenziamento degli attraversamenti, decisi anche in base alla priorità di pericolosità".