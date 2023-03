Omicidio stradale sull'A12, arrestata una donna: guidava ubriaca e sotto effetto di sostanze

È stato eseguito l'ordine di carcerazione nei confronti di una donna accusata di omicidio stradale in seguito all'incidente del 19 dicembre 2018, quando sulla A12 nei pressi di Rapallo morì Nicola Decio, 52enne originario di Campomorone.

L'uomo, dopo un maxi tamponamento in autostrada che coinvolse circa 7 veicoli, in un gesto di altruismo, scese dal suo furgoncino con cui trasportava dei medicinali per accertarsi delle condizioni delle altre persone coinvolte e venne travolto da un auto con alla guida una 47enne che, in velocità, non riuscì a fermare la corsa.

Dalle successive indagini e dagli accertamenti tossicologici, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia hanno ricostruito che la conducente dell’auto, residente nell’Appennino emiliano, guidava sotto influenza di sostanze stupefacenti e in stato d’ebbrezza. Da qui l’iter processuale al termine del quale, il 15 dicembre 2021, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cui la sentenza del tribunale di Genova a due anni e 8 mesi di reclusione con pene accessorie della revoca della patente di guida è diventata esecutiva.

L’esecutività della sentenza di condanna ha visto l’Ufficio esecuzioni penali della procura di Genova emettere a carico della donna l’ordine di carcerazione che è stato trasmesso ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) per l’esecuzione. I militari l'hanno portata in carcere per l’espiazione della pena di anni 2 e 8 mesi.