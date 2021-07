Incidente in moto nella notte ad Arenzano, grave ventenne

È successo nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane è stato portato in ospedale in codice rosso e intubato

Incidente la scorsa notte intorno alle 3 in via Don Giovanni Minzoni ad Arenzano nei pressi della stazione ferroviaria.

Un giovane in moto è finito a terra, per cause da accertare, riportando gravi ferite. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Il ventenne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove è stato intubato. Le sue condizioni sono stabili ma gravi.