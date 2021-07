Grave incidente ad Arenzano, giovane intubato

Un giovane di 26 anni di Cogoleto è finito in ospedale in codice rosso. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 intorno all'1 di mercoledì 7 luglio 2021 in via del Mare ad Arenzano, zona Pineta, dopo aver avuto un incidente in moto. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Il ragazzo è stato trovato a terra da alcuni passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute ambulanza della Croce d'Oro di Sciarborasca e automedica, oltre ai carabinieri. Il giovane è stato intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per tentare di chiarire la dinamica dell'incidente.