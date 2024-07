Guida con alcol quattro volte oltre il limite e si schianta contro le auto posteggiate

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto delle stragi stradali i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con posti di blocco, controllate cento automobili e duecento persone.

Un italiano di 43 anni è stato denunciato ad Arenzano L'uomo, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un altro veicolo posteggiato in via Unità D’Italia. I carabinieri l'hanno sottoposto all'etilometro ed è emerso un tasso alcolemico quattro volte superiore il limite consentito dalla legge di 0,5 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata mentre l'auto è stata affidata a una persona sobria.

A Santa Margherita Ligure, invece, è finito nei guai un italiano di 64 anni che, durante un controllo, ha rifiutato di sottoporsi all'etilometro. Come da norme di legge è scattato il ritiro della patente.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp