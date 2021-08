Bivio A26-A10, tamponamento tra quattro auto in autostrada

Si torna a viaggiare sul nodo d’immissione per la A10 in direzione di Genova dopo un tamponamento che ha coinvolto quattro auto e ha portato alla chiusura del tratto per le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata.

Chi viaggiava verso Genova è uscito ad Arenzano per rientrare nella stessa stazione e continuare la marcia.

Verso il capoluogo ligure si sono comunque formari due chilometri di coda, tra Arenzano e Genova Pra'.

Nessun ferito grave.