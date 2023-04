Tenta di rubare taser a un carabiniere dopo aver causato un incidente stradale

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire le così dette 'stragi del sabato sera' e reprimere i reati in genere nell'ambito del capoluogo e della provincia, identificando circa 200 persone e controllando un centinaio di veicoli.

Ad Arenzano è stata arrestata una 45enne italiana, gravata da precedenti penali, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. I carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del sinistro stradale causato dalla donna, sono stati da questa oltraggiati, in presenza di testimoni, e ostacolati dallo svolgere i rilievi del caso.

La donna ha opposto resistenza anche alla rilevazione del proprio tasso alcolemico e ha tentato di sottrarre il taser a un carabiniere, che prontamente l'ha bloccata, ponendola in stato di arresto.