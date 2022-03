Incidente ad Arenzano, trauma cranico per un ciclista

Un ciclista è rimasto ferito poco dopo le 13 di martedì 22 marzo 2022 in Via Aurelia di Levante ad Arenzano. Il mezzo a due ruote si è scontrato, per cause da chiarire, con un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza, inviate dalla centrale operativa del 118. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Subito le condizioni dell'uomo sembravano più gravi tanto che l'ambulanza era uscita in codice rosso.