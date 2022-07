Arenzano, incidente sulla via Aurelia: scontro tra auto e moto

Scontro tra auto e scooter giovedì sera ad Arenzano, all'incrocio tra la via Aurelia e via del Giappone, poco lontano dall'ospedale La Colletta.

Sul posto subito i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Protezione Civile Liguria, che erano in servizio per la festa patronale del paese e che hanno prestato la prima assistenza, chiamato i soccorsi e regolato la viabilità fino all'arrivo della polizia locale e dei mezzi del 118.

Una giovane, che era in sella alla sua moto, è stata portata in ospedale non in gravi condizioni.