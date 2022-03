Schianto nella notte: due giovani in ospedale

Incidente stradale nella notte ad Arenzano. Poco dopo le 3:30 di sabato 12 marzo 2022 in via di Francia, in fondo al lungomare, una Panda con a bordo due ragazzi di 20 anni è andata a sbattere contro un muro dopo che la conducente ha perso il controllo del veicolo.

La ragazza alla guida è stata sbalzata fuori dal veicolo, l'altro giovane a bordo ha invece subito seri traumi al cranio e al volto. I due sono stati trasportati all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, il personale della Croce Verde Praese e della Croce Oro Sciarborasca, l'automedica, il 118, i vigili del fuoco e anche i carabinieri.