Anziano investito, in codice rosso al San Martino

Ancora un pedone investito sulle strade genovesi. È successo intorno alle ore 11:40 di lunedì 8 maggio 2023 in corso Andrea Podestà nel centro di Genova.

Si tratta di un uomo anziano che è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 insieme all'ambulanza della Croce Bianca Genovese, distaccamento di Carignano. L'uomo non ha perso conoscenza ma per il trauma riportato, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino.

In corso Podestà è intervenuta anche la polizia locale per i necessari accertamenti e per fare chiarezza sulla dinamica.