Anziana investita in via Emilia, in codice rosso al San Martino

Una donna di 80 anni è finita a terra dopo essere stata urtata da una moto in via Emilia a Molassana. L'anziana ha riportato diversi traumi ed è stata trasferita in gravi condizioni in ospedale poco prima delle ore 20:30 di sabato 29 aprile 2023.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza dell'associazione Gau, dopo i primi soccorsi sul posto è stato disposto il trasferimento d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova. Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo a due ruote.

Gli accertamenti sull'esatta dinamica sono affidati alla polizia locale intervenuta con la sezione dell'infortunistica che ha effettuato i rilievi.