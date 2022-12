Anziana muore investita da un'auto mentre attraversa la strada

Una donna anziana è morta a Chiavari dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. È successo in via Piacenza intorno alle 18:30 di martedì 6 dicembre 2022. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi.

Intervento del personale del 118 con l'automedica Tango 1 e l'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno, inutili però i tentativi di rianimazione perché la donna è deceduta sul posto.

In corso le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, la polizia locale ha ascoltato il conducente dell'auto, un anziano ora indagato per omicidio stradale, e alcuni testimoni.