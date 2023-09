L'anziana, politraumatizzata, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono gravi ma non è stato necessario intubarla.

È successo in via Verdi, poco lontano dalla foce del torrente Cantarena e dal lungomare: sul posto l'ambulanza della Croce d'Oro di Sciarborasca e l'automedica Golf 5.

Una donna di 85 anni è stata investita per la strada, ad Arenzano, nella tarda mattinata di giovedì 28 settembre.

Anziana di 85 anni investita per strada, in ospedale in codice rosso