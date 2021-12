L'appello: "Ambulanza danneggiata da uno sconosciuto, aiutateci a trovarlo"

Brutta sorpresa per il personale della pubblica assistenza Nuova Volontari del Soccorso Genova, con sede in via Canevari. Un ignoto automobilista ha danneggiato un'ambulanza e si è dato alla fuga. La notizia è stata diffusa con un post sulla pagina social della pubblica assistenza.

"Si richiede - si legge nel post - al veicolo VolkSwagen (bianco targato.......) che allegramente ha danneggiato fortemente una nostra ambulanza, scappando, se può presentarsi con le 'buone maniere' in sede. In quanto l'area è video sorvegliata e abbiamo già i filmati, giorno e ora".

"Quindi chiunque conosca il volpone in questione è pregato di farlo venire in sede, se no procederemo per vie legali e con le forze dell'ordine", conclude il post, apparso nel pomeriggio di domenica 12 dicembre 2021.