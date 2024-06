Ambulanza si ribalta, feriti i soccorritori

Due membri dell'equipaggio di un'ambulanza della Croce Bianca di Genova sono rimasti feriti dopo che il mezzo si è ribaltato su un fianco. È successo nel tardo pomeriggio alla Foce, nei pressi di corso Buenos Aires.

L'ambulanza si è ribaltata per cause in via di accertamento. Ad avere la peggio una milite soccorritrice che inizialmente sembrava dovesse essere trasportata in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni sono state valutate meno gravi del previsto, per cui è stato disposto il trasporto in codice giallo al San Martino. Ferito anche l'autista dell'ambulanza, ricoverato in codice giallo al Galliera.

Sul posto l'automedica Golf 1 del 118, l'ambulanza 827 della squadra emergenza, un'ambulanza della Nuova Volontari Moresco e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna ferita dall'ambulanza.

