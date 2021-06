Travolta da un’auto mentre scatta una foto: Tigullio in lutto per la morte di Alessandra Frumento

La donna, discendente di una nota famiglia di imprenditori genovesi, è stata investita su una strada provinciale piemontese dove si era fermata per scattare alcune fotografie

Santa Margherita Ligure e l’intero Tigullio in lutto per la morte di Alessandra Frumento, 45 anni, residente a Santa Margherita.

Frumento è morta sabato pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 457, in Piemonte, tra Calliano e Moncalvo. Appassionata e nota fotografa, è stata travolta da un’auto proprio mentre stava scattando alcune foto alle colline del Monferrato.

Stando a quanto ricostruito, la donna (che si trovava in gita con il compagno) aveva parcheggiato l’auto in una piazzola di sosta per poter fotografare alcuni scorci, e mentre stava facendo ritorno al mezzo è sopraggiunta un’altra auto guidata da un anziano che l’ha travolta.

Le condizioni di Frumento, discendente di una nota famiglia di imprenditori genovesi, sono apparse subito gravissime, e nonostante i disperati tentativi di salvarla è deceduta all’ospedale di Asti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa: «Certi dolori sono così forti che non puoi che andare avanti - ha detto sconvolta la sorella Carina - sfidando il tempo, vivendo ogni giorno come fosse l’ultimo senza mai smettere di credere e sognare».