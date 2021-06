Frontale sulla statale 45, identificata la vittima

Aldo Biondi, 74 anni, stava provando una moto Bmw. Lo schianto contro una Fiat Panda non gli ha lasciato scampo. Ferito in modo grave il conducente dell'auto

Aldo Biondi, 74 anni, residente a Marassi, morto sabato 26 giugno 2021 in un incidente sulla statale 45 della Val Trebbia in località Piancarnese di Davanga, stava provando una moto Bmw quando si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Chiavari e Torriglia, intervenuti sul posto, l'uomo è uscito a forte velocità da una curva e ha preso in pieno l'auto guidata da un uomo di 68 anni.

Il conducente dell'auto è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dall'automedica: la centrale operativa del 118 ha riferito che l'uomo, dopo essere stato intubato e stabilizzato, è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Anas ha informato attraverso una nota che sulla strada statale 45 è stata temporaneamente chiuso, a causa dell'incidente, il tratto al km 21,5, in entrambe le direzioni, nel comune di Davagna, in provincia di Genova. Il tratto è stato poi riaperto intorno alle 18 dopo circa tre ore di chiusura.