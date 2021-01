Ragazza investita da un'auto, è grave

L'incidente è avvenuto nel quartiere di Albaro. La giovane è stata portata in ospedale in codice rosso

Una ragazza è stata investita da un'auto in Albaro. È successo intorno alle 10.30 di venerdì 22 gennaio 2021 in via Luigi Arnaldo Vassallo, traversa di via De Gaspari.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118 e la polizia locale, anche con la sezione Infortunistica.

La giovane, cosciente, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Due sere fa un'altra ragazza è stata investita alla Foce, riportando anch'essa gravi conseguenze.