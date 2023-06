Travolta mentre attraversa la strada, in ospedale in codice giallo

Una donna di circa 55 anni è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Boselli in Albaro poco prima delle 7 di venerdì 23 giugno 2023. Si è trattato di un investimento di pedone.

In base alla chiamata ricevuta, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Bianca in codice rosso, quello attribuito ai casi più gravi.

Una volta sul posto il medico ha ritenuto la paziente meno grave e il codice è stato declassato a giallo. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Le indagini per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidate agli agenti della polizia locale.