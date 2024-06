Incidenti da ponente a levante, feriti e traffico

Scontro tra due moto in via Oreste De Gaspari in Albaro poco prima delle 18 di giovedì 13 giugno 2024. L'incidente, per fortuna, si è poi rivelato meno grave di quanto parso in un primo momento.

Sul posto, in codice rosso, sono intervenute l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Sturla e una della squadra emergenze Ov, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità. I due feriti sono stati accompagnati entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Stessa sorte, ovvero codice giallo ma per Voltri, per il motociclista rimasto ferito in via Varenna intorno alle 17 con chiusura della strada per circa un'ora. Anche qui forti ripercussioni sul traffico, fino in autostrada.

Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, anche un investimento pedone in via Antiochia alla Foce e, poco prima, un motociclista ferito in piazza Porticciolo a Pegli.