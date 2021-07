Schianto nella notte in Albaro, grave una ragazza

L'incidente è avvenuto in via Monte Zovetto all'altezza di via Montallegro in Albaro

Una ragazza è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale, avvenuto intorno alla mezzanotte di venerdì 9 luglio 2021 in via Monte Zovetto in Albaro. La giovane viaggiava in sella a uno scooter, che, per cause da accertare, si è scontrato contro un'auto.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. La ragazza è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia locale.