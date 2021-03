Schianto in Albaro, trentenne gravissimo al San Martino: la prognosi è riservata

L'uomo viaggiava a bordo del suo scooter in via Giordano Bruno, lunedì sera, quando è andato a scontrarsi con un'auto. Le sue condizioni sono molto gravi

Resta ricoverato in Rianimazione, in gravissime condizioni, il trentenne che lunedì sera è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Giordano Bruno, in Albaro.

L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando, all’altezza dell’incrocio con via De Gasperi, è andato a schiantarsi contro un’auto: la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica della polizia Locale, ma l’urto è stato violentissimo e ha scaraventato lo scooterista a terra facendogli sbattere la testa.

Il ferito è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Martino, dove è stato preso in carico dall’equipe medica che ha individuato il grave trauma cranico. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, la prognosi resta riservata.