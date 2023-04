Investimento ad Albaro, donna travolta mentre attraversava la strada

Una donna di 70 anni è stata investita poco dopo le 13 di sabato 15 aprile mentre attraversava la strada in via Federico Ricci, ad Albaro. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un mezzo di passaggio.

Sul posto la pubblica assistenza Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso che ha portato la 70enne al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo.

La polizia locale, accorsa immediatamente, ha chiuso via Ricci in direzione levante per i rilievi del caso. La strada è stata riaperta quasi due ore dopo, per le 14,50, non senza disagi visti i divieti e i cambi viabilità che già interessano il centro città.