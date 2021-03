Albaro, schianto in via Bruno: un ferito in codice rosso al San Martino

Incidente nel pomeriggio di lunedì in Albaro, dove un’auto e una moto si sono scontrati.

Lo schianto è avvenuto in via Giordano Bruno all’altezza dell’incrocio con via De Gasperi, un tratto particolarmente trafficato e già segnalato per la pericolosità. Ad avere la peggio la persona che viaggiava sulla moto, un uomo che è stato portato in codice rosso, quello più grave, all’ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia Locale con una pattuglia per i rilievi e per accertare la dinamica dell’incidente.