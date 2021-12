Anziana investita da una moto in Albaro

Intorno alle 9.20 di giovedì 23 dicembre 2021 è avvenuto un incidente stradale fra via Guerrazzi e via Boselli in Albaro. Una moto ha investito una donna, che stava attraversando la strada.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. La donna, un'anziana di circa 90 anni, è stata portata dall'automedica in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Accertamenti in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.