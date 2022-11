Tamponamento a catena, traffico in tilt e un ferito

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente questa mattina, giovedì 3 novembre, in via Adamoli.

Il tamponamento è avvenuto alle 11.30 circa all'altezza della Sciorba all'intersezione con ponte Gallo, sulla carreggiata direzione monte.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, per i rilievi del sinistro e per dirottare il traffico sulla sola corsia a disposizione, e un'ambulanza del 118 che ha trasportato uno dei conducenti ferito, fortunatamente in modo lieve, all'ospedale San Martino.