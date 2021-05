Schianto in via Adamoli, grave motociclista

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 19 di lunedì 3 maggio 2021 in via Adamoli in val Bisagno.

L'uomo era alla guida di un mezzo a due ruote quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il ferito è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.