Tamponamento in autostrada, traffico in tilt

Incidente stradale in galleria sull'autostrada A7. Ripercussioni di 9 km sull'A12 tra Genova Nervi e il bivio con la A7 in direzione Milano

Alle ore 11 circa di martedì 26 gennaio sull'autostrada A7 Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra il bivio con l'A12 e Genova Bolzaneto in direzione Milano, è avvenuto un incidente all'interno di una galleria al km 128, che ha visto coinvolte due autovetture e due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione primo Tronco di Genova di Autostrade. Nessuna delle persone coinvolte è stata portata in ospedale.

Intorno alle 12.40 il traffico transitava ancora su una sola corsia e si registravano tre chilometri di coda tra il bivio con l'A10 e Bolzaneto in direzione Milano con ripercussioni di 9 km sull'A12 tra Genova Nervi e il bivio con la A7 in direzione Milano.

Agli utenti che dalla A12 sono diretti verso la A7, si consiglia di uscire a Genova Nervi e utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere Genova Bolzaneto, se diretti verso Milano, o Genova Aeroporto se diretti in A10. Per le lunghe percorrenze, agli utenti che dal corridoio tirrenico sono diretti verso il Nord-Ovest, si consiglia il percorso A15 – A1 – A21.