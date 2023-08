Schianto in autostrada, centauro cade sul viadotto

Grave incidente nel tardo pomeriggio di martedì Primo agosto in A7.

Per cause ancora da accertare, il conducente di una moto di grossa cilindrata ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Lo schianto è avvenuto dopo la galleria dei Giovi in direzione Genova.

Il 25enne ha strisciato sull'asfalto per una decina di metri e l'impatto è stato molto violento. Sul luogo dell'incidente, sul viadotto Montanesi, è intervenuta l'automedica Golf 7 uscita in codice rosso, un'ambulanza della Croce verde di Busalla, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.