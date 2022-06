Incidente in A7, morto centauro genovese

Non ce l'ha fatta il motociclista di 61 anni coinvolto nel primo pomeriggio di sabato 11 giugno 2022 in un gravissimo incidente sull'autostrada A7 tra i caselli di Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova.

Il centauro, Marco Montagna, viaggiava insieme alla convivente di 53 anni, che è rimasta a sua volta ferita in modo grave e ora si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale San Martino.

Montagna era stato trasportato in elicottero all'ospedale di Alessandria, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nell'incidente risulta coinvolto, oltre alla moto, un furgone, il cui conducente è stato portato in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.