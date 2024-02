Tamponamento in galleria, traffico in tilt sulle autostrade

Inizio di settimana complicato sulle autostrade del nodo genovese. Intorno alle 8 di lunedì 12 febbraio 2024 si è verificato un incidente stradale nella galleria monte Galletto sull'autostrada A7, che ha causato forti ripercussioni sul traffico.

Il tunnel è il primo che s'incontra, lasciando l'A12 e imboccando l'A7 in direzione nord. In seguito all'incidente, un tamponamento tra due auto e due mezzi pesanti, si è subito formata una coda, che ha reso più complicato raggiungere il luogo per i mezzi di soccorso.

Una persona è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Sul posto anche la polizia stradale. In poco tempo si è formata una coda di 5 km tra Sampierdarena e Bolzaneto. Entrata consigliata verso Milano: Bolzaneto. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest.

Coda anche tra Pegli e il bivio A10/A7 e tra Nervi e il bivio A12/A7.