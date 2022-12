Autostrade: incidente in A7 e nevischio in A26, code e rallentamenti

Inizio di giornata complicato martedì 13 dicembre 2022 sulle autostrade intorno a Genova. I maggiori disagi in A7 dove intorno alle 7 si è verificato un incidente in galleria tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Coinvolta un'auto, il cui conducente è stato portato all'ospedale di Novi Ligure in codice giallo.

Coda anche intorno al casello di Bolzaneto e da lì verso Genova. Sull'A10 invece viene segnalato vento forte, ma non ci sono altri disagi particolari. In A12 coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori, così come tra Lavagna e Chiavari. Due chilometri di coda sono segnalati anche tra Chiavari e Rapallo e rallentamenti anche tra Rapallo e Recco.

In A26 nevischio tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Alessandria sud e tra bivio diramazione A26-A7/A26 trafori e bivio diramazione A26-A7/A7.