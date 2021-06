Camion si ribalta in A7, traffico in tilt tra Busalla e Bolzaneto

L'incidente nel pomeriggio all'altezza del km 118.4 in direzione Genova, ferito il conducente

Dopo una mattinata di code per cantieri e lavori, altri disagi in autostrada giovedì pomeriggio per un camion che si è ribaltato sulla A7, tra Busalla e Bolzaneto.

L'incidente è avvenuto all'altezza del km 118.4 in direzione Genova. Ferito il conducente del mezzo pesante, soccorso e portato in ospedale. Sul tratto si è formata inevitabilmente una lunga coda, che intorno alle 17 era di 6 km.

Sempre in A7, altra coda tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone per un veicolo in avaria.