Motociclista si schianta in autostrada, è grave

Nel primo pomeriggio di sabato 2 luglio 2022 sull'autostrada A7 Milano-Genova è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio con l'A12 in direzione di Genova, a causa di un incidente autonomo di una moto. Il tratto è stato riaperto intorno alle 16.15.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 128,700, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione di Tronco di Genova. Il motociclista, un uomo di 62 anni, soccorso dal 118, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Al momento sul luogo dell'incidente il traffico è bloccato e si registra un km di coda. Per gli utenti diretti verso Genova si consiglia di uscire a Bolzaneto e rientrare a Genova Est per chi è diretto in A12, a Genova Ovest per chi è diretto in A10.