Schianto in autostrada, donna in codice rosso

Una donna di circa 40 anni è stata ricoverata in gravi condizioni in seguito a un incidente, avvenuto sull'autostrada A7 intorno alle 10 di giovedì 26 maggio 2022. A scontrarsi sono state un'auto e un mezzo pesante nel tratto tra Genova Ovest e il bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione Bolzaneto.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale e mezzi del 118. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Ripercussioni sul traffico, nel tratto prima dell'incidente si è formata una coda di 3 chilometri.

Coda anche tra Arenzano e il bivio A10/A26, tra Genova est e bivio A12/A7 e in A26 tra Voltri e Masone in entrambe le direzioni.